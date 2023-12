Name pide respeto a Petro tras pronunciamientos sobre proyecto de cannabis

Y añadió posteriormente: "La dosis personal de cannabis está permitida en Colombia por decisión de la Corte Constitucional. De lo que se trataba es que la producción se legalice y Colombia pueda exportar cannabis a los países que ya la han legalizado. Quien pierde es Colombia que podria reemplazar así economías ilícitas. Quien gana es el narcotráfico que puede hacer crecer sus arcas de la muerte. Hay políticos que ayudan a sostener la rentabilidad del narcotráfico".

Se trata de la segunda ocasión en que el titular del poder legislativo le pide respeto al del ejecutivo, pues a principios de septiembre pasado Name le advirtió al jefe de Estado: "No puedo aceptar como presidente del Senado la referencia del presidente hacia nosotros. No quiero una confrontación con el Gobierno, quiero creer que es un momento desafortunado del presidente pero tengo que pedirle que nos respete, nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos".

El senador agregó que ese tipo de señalamientos sin prueba alguna no hacen bien a la labor legislativa, por lo que pidió a Petro que si tiene información alguna sobre lo que dijo, que interponga las acciones jurídicas: "Rechazamos ese señalamiento y que nos trate de esa manera, sobre todo siendo el presidente de Colombia. Si tiene pruebas, que lo diga, pero que no nos señale”.