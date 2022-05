Muchos dijeron que la relación con EE. UU. no estaba bien: Iván Duque

Desde Davos, Suiza, sede del Foro Económico Mundial, el presidente Iván Duque reaccionó a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de confirmar la declaratoria de Colombia como aliado estratégico no miembro de la OTAN.

“Primero, me parece que es un gran reconocimiento a Colombia por parte del presidente Biden y esto también nos permite ver cómo se van enfrentando las situaciones de la posverdad. Muchas personas dijeron que la relación con Estados Unidos no estaba bien, que no había relacionamiento, que no había respaldo del presidente Biden”, advirtió el jefe de Estado.