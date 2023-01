“Es un suicidio económico”: Duque sobre la no exploración de petróleo y gas

"Que Colombia deje de explorar petróleo y gas significa sencillamente una especie de suicidio económico y social porque nuestro país no usa petróleo y gas para la producción de electricidad, nuestra matriz energética en más del 75% depende del agua y hemos dado pasos para que entre el 14 y el 20% de la electricidad que se produce en el país derive de energías renovables no convencionales, principalmente como la eólica o la fotovoltaica, de manera que esa no es una preocupación", afirmó el ex jefe de Estado.

Agregó en este sentido que "Colombia ha ido adaptando su parque automotor para tener cada vez más vehículos eléctricos y demandar menos combustible del que se produce en nuestro territorio".