Con nuestro decreto de drogas se liberaron miles de parques: Iván Duque

“Habíamos observado con la Policía que los jíbaros siempre utilizaban la figura de la dosis mínima para esconder las pacas en los parques e iban vendiendo de dosis mínima en dosis mínima, entonces en concordancia con el Código de Policía, la Constitución y la ley promulgamos nuestro decreto en 2018 justamente para que la Policía pudiera hacer las requisas, confiscar la droga y poner multas, lo que va de la mano con la concepción de la Corte de descriminalizar la dosis mínima. Y si lo compara con países como España o Portugal, que son los que el Gobierno suele invocar, la confiscación y la multa también existen”, le dijo a EL HERALDO el exmandatario.

Reportó en este sentido Duque Márquez que con esta medida “se liberaron miles de parques en todo el país y ahora desafortunadamente, con la derogatoria, lo que vemos es que los jíbaros van a hacer su agosto, la Policía queda desorientada, se van a reducir las requisas y al jíbaro le duele más la confiscación que lo lleven a un CAI, porque le están quitando la fuente de ingreso de eso negocio criminal”.

A su vez, los mandatarios regionales electos rechazaron que el presidente Gustavo Petro hubiera derogado el decreto sobre drogas que, según el Gobierno, acaba con las multas por el consumo de la dosis mínima de estupefacientes.

El gobernador entrante del Atlántico, Eduardo Verano, advirtió al respecto que “la juventud no debe perderse por culpa de las drogas. Es responsabilidad colectiva construir un entorno que fomente conversaciones y decisiones más saludables”. Entre tanto, el alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Beltrán, cuestionó la norma: “Esto es inaudito e irresponsable. Por eso como alcalde de Bucaramanga me apoyaré en las facultades que me otorga la sentencia C-120 de 2023 de la @CConstitucional para enfrentar a expendedores y el consumo de droga en sitios públicos. Ni los parques ni ningún lugar público serán marihuanódromos: protegeremos a los niños y a las familias”.