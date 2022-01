Reportan fallas para inscripción de cédulas en página web de la Registraduría

A través de redes sociales, usuarios se han quejado por los inconvenientes que han tenido para la inscripción de sus cédula. De acuerdo con varios internautas, se trata de unas fallas en el portal de la Registraduría Nacional para hacer el trámite.

Afirman que al momento de realizar la inscripción aparece un aviso de espera que no permite continuar con el proceso.

He tratado de entrar al link de la #registraduría para inscribir la cedula para las siguientes elecciones y no funciona. Se queda en este aviso y no pasa nada más, cerré y volví a intentar varias veces y nada. Estuve leyendo por aquí y le ha pasado a varias personas. pic.twitter.com/q3K4kkcQWu