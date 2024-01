“Piedad murió dos veces, la enterramos dos veces”: Ingrid Betancourt

Su deceso, ocurrido el pasado sábado 20 de enero a causa de un infarto fulminante, despertó un sinnúmero de opiniones divididas entre políticos y funcionarios del país quienes, en su mayoría, se pronunciaron a través de redes sociales.

Este lunes se sumó Ingrid Betancourt, excandidata presidencial, quien fue secuestrada durante seis largos años por miembros de la antigua guerrilla de las Farc. En una entrevista con Blu Radio la exsenadora reveló algunos detalles inéditos sobre Piedad Córdoba y su relación.

Para Betancourt, Córdoba “deja una huella fuerte”, por lo que consideró pertinente en este momento hacer una expresión de solidaridad “sobre todo con sus hijos y su hermano que está extraditado”. Agregó que: “independiente de las opiniones diferentes eso no quiere decir que no entendamos el dolor de los demás y no sintamos el golpe de la partida súbita de Piedad Córdoba”.