Incumplir acuerdo de paz podría convertirse en perfidia: De la Calle a Petro

“Realmente se va a incumplir ese tratado, porque es un tratado, más que un acuerdo, porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de afectar el territorio y transformarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra”, señaló el mandatario el pasado 13 de diciembre, durante la posesión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Barbosa.

Ante las palabras del jefe de Estado, De la Calle y Cristo le hicieron un llamado a través de la misiva a redoblar los esfuerzos para implementar lo acordado en 2016.