“Se aleja de la verdad”: Humberto de la Calle responde a carta de Almagro

“Debo decirle que nadie en Colombia que posea una dosis mínima de cordura y sentido común está en la tarea de derrocar el gobierno. Ningún partido político, ningún gremio, ni las fuerzas armadas, ni las iglesias, ni la academia, ni las organizaciones de la sociedad civil están promoviendo, ni deseando, ni imaginando siquiera el desolador panorama que usted describe... Colombia padece mil dolencias y está afectada por serias deficiencias. Pero no ha sido ni será un país de golpistas. Lo invito no solo a mirar la realidad actual, sino a repasar la historia de Colombia. Esta no es tierra de golpes de Estado. Su falta de rigor lo ha llevado a ofender en lo más profundo el talante y la vocación democrática de los colombianos", enfatizó.