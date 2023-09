“Lo conté como una anécdota”: hermano de Petro sobre el síndrome de Asperger

“Eso lo conté como anécdota, no para que lo sacaran (…) Mi hermano no me había dado la autorización para que lo sacaran”, relató el hermano del mandatario al medio.

Nuevamente Juan Fernando Petro dio un reversazo a sus declaraciones y aseguró que él fue quien recibió el diagnóstico de la condición pero que su hermano Gustavo, no.

“El psicólogo me dijo que yo tenía un síndrome de autismo (...) No pensé que eso se iba a volver en un problema. No hemos sido médicamente diagnosticados con ese síndrome”, aclaró.