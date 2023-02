Heinz busca a náufrago que sobrevivió 24 días ingiriendo salsa de tomate

En su relato, Francois señaló que se encontraba en el muelle reparando un bote junto a dos hombres, pero en un momento se quedó solo y perdió el control del bote en el que estaba porque le tomo un tiempo montar la vela y arreglarla: "intenté llamar a mis compañeros, pero perdí la señal, no había nada más que hacer, que sentarme a esperar".

Contó que no tenía nada de comida, excepto una botella de salsa de tomate que había en el bote, ajo en polvo y un cubo maggie, "entonces lo combiné con agua, eso me dio para sobrevivir 24 días en el mar".

El hombre no tenía ninguna experiencia en navegación por lo cual quedó perdido y desorientado en el mar, sus esfuerzos para maniobrar la embarcación y los equipos a bordo no dieron resultados, lo que lo llevó, en una acción desesperada, a marcar a lo largo del casco la palabra “HELP” ("ayuda", en inglés), logrando al final su rescate.

La institución naval colombiana recibió información de un velero que se encontraba a la deriva con la palabra “HELP” en su casco, y se activaron los protocolos de búsqueda y rescate del extranjero.