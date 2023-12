Harold Echeverry se declara culpable por feminicidio de Michel Dayana

"Esto nos condujo a buscar en unas canecas y en una maleta que se encontraban debajo de una escalera, en un cuartillo de guardar elementos. En una caneca (y en la maleta) encontramos partes de la menor", expresó el oficial.

En su momento, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos (unos 25.000 dólares) por información para detenerlo.

Entre tanto, Genaro González, padre de la menor, aseguró durante el sepelio que : "Las últimas palabras que me dijo mi niña esa noche fueron: 'Papi, no me demoro' y no la volví a ver".

En medio de lágrimas, las compañeras de la víctima llegaron a acompañarla en su último adiós antes del mediodía, a una eucaristía, levantando carteles que decían: "queremos salir a la calle sin el miedo de no regresar".