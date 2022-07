Habló madre de joven que murió en accidente que involucra a Freddy Burbano

La Fiscalía General de la Nación imputó al cantante de música popular Freddy Burbano por el delito de homicidio con dolo eventual por su presunta responsabilidad en la muerte de una mujer tras un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del sábado 9 de julio en la localidad de Puente Aranda, Bogotá.

Este lunes, un juez definirá la suerte de Burbano, quien, al parecer, bajo un aparente estado de embriaguez, embistió un vehículo de servicio público tipo taxi en el que se movilizaba Karen Molina Luna.

Deisy Luna Camelo, madre de la víctima de 22 años, pidió a las autoridades que se haga justicia.

“De verdad, yo de corazón, no por mi hija porque no me la van a devolver, pero sí que se haga justicia porque no es justo, ni siquiera la he visto cómo quedó”, dijo a Noticias Caracol.