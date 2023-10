Ataque contra hospital de Gaza debe ser investigado internacionalmente: Petro

Le puede interesar: Biden llega a Israel y apoya que ataque a hospital fue “de la otra parte”

En otro trino, el presidente señaló que la “barbarie de Israel contra Palestina sobrepasó en mucho la barbarie de Hamás contra la población israelí”.

“Debo confesar que me confunde saber si es por bajeza intelectual o es pura y simple ignorancia quienes llaman antisemitismo a la crítica al estado de Israel por su ocupación ilegal del territorio palestino (...) La crítica a un estado no es una persecución a una religión o a una etnia. En este caso el judaísmo y el pueblo judío al que respetamos en su derecho a mantener su cultura y su religión y tener un estado libre. En cambio lo que vemos en desarrollo no es la crítica a las formas estatales del gobierno palestino, sino una decidida persecución a todo el pueblo palestino hasta el punto de hablar de un genocidio”, escribió Petro.

Agregó: “Con el bombardeo del hospital Bautista en Gaza y la muerte de centenares de mujeres niños y personal médico, la barbarie del estado de Israel contra el pueblo palestino ha sobrepasado en mucho la barbarie de Hamas contra la población civil israelí”.

