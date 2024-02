Condenar a Assange es ser cómplice de violaciones de derechos humanos: Petro

Los abogados del australiano, que hoy no pudo comparecer en persona por problemas de salud, aunque sí estuvieron a las puertas del tribunal decenas de personas pidiendo que no sea extraditado, defienden que Assange no puede ser entregado a Estados Unidos debido a que "los delitos que le imputa (ese país) son de carácter político", lo que violaría el Tratado de extradición británico-estadounidense de 2003.

Además señalaron durante la audiencia que el descubrimiento de una trama de la CIA para secuestrar o matar a su cliente cuando estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres (entre 2012 y 2019) demuestra la motivación política del caso.

Los abogados también acusan a EE.UU. de violar los derechos del fundador de WikiLeaks al imputarle cargos sin precedentes con penas impredecibles y subrayan que es "la primera vez en la historia de Estados Unidos que un editor ha sido procesado por obtener o publicar (en lugar de filtrar) secretos de Estado".