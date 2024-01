No saben qué es comunismo ni socialismo: Petro responde a insultos de Milei

Petro aclaró que quienes lo atacan no comprenden la diferencia entre comunismo y socialismo, alegando que no busca que el Estado sea dueño de los medios de producción, como se caracteriza al socialismo. En cambio, sostuvo que su enfoque es que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado.

"No se trata -porque nos atacan de comunistas, de socialistas- de que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, los que nos atacan no tienen ni idea de qué es comunismo y qué es socialismo", expresó el mandatario.

Además, el jefe de Estado explicó también: "socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. (...) Eso no es lo que buscamos nosotros, nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado".