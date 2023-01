“Sin ayuda de la Fiscalía le quitaremos los bienes a la mafia”: Petro

La Fiscalía había informado el pasado lunes que, desde el Guaviare, Barbosa invitó a que "le pongan la cara a la Fiscalía y no solamente a medios de comunicación para ganar 'likes'. No solo ha pasado con Gustavo Bolívar, sino con director de UNP, con director de la SAE. A cada momento lo mejor es hacer escándalo pero cuando cita la Fiscalía no van".

En respuesta, la SAE también 'trinó': "El presidente de la SAE @DanielRMed siempre ha estado atento a los llamados de la @FiscaliaCol, por lo que seguimos a la espera de la instalación de la mesa técnica que solicitó el presidente @petrogustavo para esclarecer irregularidades de varios años en el inventario de la SAE".