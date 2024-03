Que decida el pueblo: Petro a Vargas Lleras sobre su permanencia en el poder

Agregó: “Esto no va por buen camino y, si es necesario que esta propuesta del presidente fructifique, bienvenida sea, no le tengamos miedo”.

“Yo oí hoy al presidente de la República el día viernes y me causó, por decirlo menos, impresión, que estuviera nuevamente amenazando al Congreso si no le aprueban sus nefastas reformas. La que hunde la salud de todos los colombianos; la pensional, que no hace nada distinto que cargarse el ahorro privado a volverlo la caja del Estado, y la laboral, que llega en el momento más inoportuno”, expresó Vargas Lleras.