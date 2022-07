¿Nicolás Maduro estará en la posesión de Gustavo Petro?

"No es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la República, como presidente legítimo de Venezuela”, indicó Duque.

Así mismo, dejó claro que una vez deje el cargo, Gustavo Petro será quien decida cómo llevar de ahora en adelante las relaciones con Maduro. “Cuando yo ya deje la Presidencia ya que el próximo presidente decidirá que relación va a tener con él”, puntualizó.

Al respecto, Petro confirmó que su homólogo venezolano no asistirá a su acto de posesión: "Respeto la posición del actual gobierno”, argumentó en conversación con La W. Sin embargo, señaló que no está de acuerdo con el aislamiento de las naciones.

“No creemos en guerras, en violencias, ni aislamientos de naciones. Eso solo produce hambre", recalcó.

Vale mencionar que Petro ha tenido acercamientos con Nicolás Maduro una vez ganó las elecciones el pasado 19 de junio: "Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera", trino.