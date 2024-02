Gustavo García, viceministro del Interior, presentó carta de renuncia Petro

Esta nueva salida se suma a la renuncia de la Ministra del Deporte Astrid Rodríguez, quien reiteró su "deseo" de dejar el cargo a partir de este mismo jueves 15 de febrero.

En el documento, firmado por la saliente funcionaria y con fecha de este 15, se lee que "teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dimitir del cargo de Ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024. (...) Cerca de cumplir un año al frente de esta cartera tan importante para la salud física y mental de los colombianos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y de los educadores físicos, sin su visión, no hubiese sido nunca posible que profesionales de este ramo ocupáramos tan distinguida posición".