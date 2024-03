El desacuerdo de EE. UU. con Petro por el conflicto en la Franja de Gaza

Esto se produjo el pasado jueves en una audiencia en el Capitolio de Estados Unidos, convocada por la representante María Elvira Salazar (Partido Republicano), en la que la historiadora Deborah Lipstadt, embajadora y enviada especial del Departamento de Estado para Monitorear y Combatir el Antisemitismo, le reiteró a Petro el llamado de atención que le hizo el Washington por sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente.

Petro, por su parte, replicó: “Los EE. UU. no manejan nuestra política exterior. Desde nuestras diferencias encontramos caminos comunes de tú a tú. No imploramos, dialogamos. En Palestina hay un genocidio y lo hace Netanyahu; denunciarlo no es antisemitismo, es simplemente humanidad”.

Según reportó la emisora W Radio, la profesora Lipstadt condenó “enérgicamente las declaraciones del presidente Petro y le pedimos que condene a Hamás, una organización terrorista designada, por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños israelíes”.

Y de acuerdo a un video publicado por emisora Blu Radio, la historiadora también dijo que las declaraciones, tanto de Petro, como del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, “se pasan de la raya... Si quieren trabajar estrechamente con Estados Unidos no es algo que redunde en su beneficio”.

"En octubre de 2023, públicamente condenamos los ofensivos e incendiarios comentarios del presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparando las acciones del Gobierno de Israel con el régimen de Hitler”, añadió.