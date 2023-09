“Grupo Aval y Corficolombiana no han sido condenados de ningún crimen”

“Es una orden civil-administrativa impuesta por la SEC, y no es un documento presentado ante una corte. La Orden instruye a la compañía que “cese y desista” (en otras palabras, se abstenga) de cometer o causar cualquier violación mencionada en la Orden, o de cometer cualquier violación futura a la Ley FCPA. En la Orden de Cease and Desist de este caso no hay ninguna acusación de que Grupo Aval o CFC estén actualmente violando la Ley FCPA. Tal como lo indica la Orden, la conducta cometida por el antiguo ejecutivo de Corficolombiana terminó en 2016”, señalaron en primera instancia.

Y, posteriormente, manifestaron: “Como parte del acuerdo negociado con la SEC, Grupo Aval y Corficolombiana acordaron hacer una “devolución de beneficios obtenidos” (beneficios calculados de acuerdo con las normas americanas; la devolución es llamada disgorgement bajo la ley americana) sumando un total de $32.1 millones de dólares, más intereses de $8.1 millones de dólares”.

Por otro lado, Grupo Aval y CFC se pronunciaron sobre la “imprecisión” que han cometido algunos medios al declarar que ambas compañías han admitido en sus acuerdos con las autoridades americanas “haber pagado sobornos a funcionarios del Gobierno colombiano”.