“Llevo 15 días durmiendo en el sofá de la casa”: pareja de Amelia Pérez

“Jamás me ha acompañado la idea de ofender o de afectar a las personas, siempre he sido respetuosos de eso, pero no puedo descartar que se comenten errores. Más que arrepentimiento, le diría a las personas que se sintieron afectadas que no fue el propósito, sino que fue el momento emocional”, dijo el hombre dn diálogo con Caracol Radio.

“Hoy en día el país cuenta con una Corte absolutamente digna y llena de enterezas; y que tiene en su función principal administrar justicia, ser faro en ese asunto y contribuir con certeza y seguridad a que el país avance, sobre todo en materia de paz donde la justicia y la seguridad son determinantes", agregó.