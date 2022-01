¿Cómo se prepara el país para enfrentar la variante ómicron?

Esta situación epidemiológica que tiene en alerta a Colombia, se puede evidenciar en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, y se espera que prontamente se dé en otras regiones.

“Para ello es muy importante reforzar las medidas básicas de bioseguridad, pero también la protección de la población. Sabemos que esta variante tiene una menor severidad, afortunadamente, y que sus incrementos de casos no se traducen en un incremento significativo en hospitalizaciones y muertes, especialmente en poblaciones vacunadas”, indicó Fernández.

Además, el funcionario informó que las personas que no se han vacunado o que no tengan su dosis de refuerzo deben acceder a ella, ya que no están exentas a potenciales complicaciones asociadas a esta variante o a otra.

“Hacemos un llamado enérgico a todos los residentes en Colombia, primero, que si no han comenzado su esquema de vacunación, lo hagan, nunca es tarde. Si por alguna razón, por vacaciones no han terminado su esquema, terminen su esquema. Y tercero, accedan a la dosis de refuerzo”, insistió el director.