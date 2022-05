Gobierno desmiente querer un registrador ad hoc para aplazar las elecciones

Palacios aseguró que, de tomarse la decisión, sería una labor de la Procuraduría.

“Lo que le puedo afirmar es que el Gobierno Nacional no tiene absolutamente nada que ver en si se decide suspender o no al Registrador, porque esa es una decisión de la Procuraduría General de la Nación y menos en el proceso de nombramiento de un registrador si llegase a pasar, porque hay que recordar que quien nombra al Registrador son los presidentes de las Cortes luego de un proceso meritocrático en el que el Gobierno no tiene injerencia”, señaló.

Además, aseguró que “bajo ninguna circunstancia se está pensando en correr el día de las elecciones presidenciales, porque eso sería inconstitucional”.

“No es algo que se esté contemplando”, aseveró.