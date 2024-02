Condecoraron a auxiliar de Policía que salvó a joven de posible feminicidio

La auxiliar, de apenas 21 años, recibió este martes 20 de febrero una condecoración por parte del Concejo de Cali. En el acto relató el momento y cómo se dio cuenta de la situación, pero sobre todo mostró lo feliz que siente por el reconocimiento y por haber ayudado a la joven.

“Muchísimas gracias a Dios por saber que a esa persona a la que yo ayudé le pude brindar ese apoyo. No hice caso omiso a lo que ella me estaba diciendo, sino que seguí las señales de auxilio de lo que ella me estaba pidiendo”, comentó Mora después de recibir el reconocimiento.

Alexandra Hernández, una de las concejales de Cali presentes en el acto, no ocultó su admiración por la auxiliar de la Policía.

“Una niña de 21 años que también fue víctima de violencia de género por su papá, que ella tuviera la valentía de salvar la vida de una niña de 15 años. Pienso que hoy quedó demostrado que la Policía Nacional necesita más Glorias”, expresó la funcionaria.