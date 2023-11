Comandante de Ejército está detrás de montaje en mi contra: general (r) Rojas

Confesó que los seguimientos provocaron que su hija perdiera a su bebé en el cuarto mes de gestación.

"Al ver este montaje y lo que le pasó a mi nieto o nieta, o que pude haber perdido a mi hija por culpa de un montaje, ¿quién me va a responder? Desde aquí le digo a mi general Ospina: ¿usted me va a responder si le hubiera pasado algo a mi hija? ¿Usted me responde por ese nieto?”, aseveró Rojas.

“¿Qué más quieren conmigo? Acabaron con mi carrera, me hicieron un montaje, nunca había tenido una investigación. Soy un oficial condecorado y no voy a decir aquí cuántas medallas tengo, porque se las debo a mis subalternos. Amo esta institución, salí con la nobleza de un soldado a mi retiro”, dijo.