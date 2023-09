Nunca ha sido la intención hacer una invitación al paramilitarismo: Lafaurie

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, dijo este miércoles que nunca ha querido hacer una invitación al paramilitarismo.

Lea también: Bolsa de Valores de Colombia se desplomó a niveles de pandemia

El directivo del gremio ganadero afirmó que sí escribió el comunicado para sus afiliados que se opone al borrador del decreto que se conoció el pasado martes en el que el Ministerio de Agricultura invitaría a la organización y movilización campesina para promover la reforma agraria.

Y sobre la supuesta “invitación al paramilitarismo” que advierte el jefe de Estado, Lafaurie declaró en Blu Radio que esa nunca ha sido su intención y agregó que él ha tenido toda la disposición para hablar sobre la reforma agraria.

Esto luego de que el presidente Gustavo Petro escribiera este miércoles en sus redes sociales: "Fedegán debe aclarar si estos comunicados que llegan a sus afiliados provienen de su dirección. Ni más ni menos son una invitación al paramilitarismo. La reforma agraria implica un campesinado que hable, se exprese y solicite sus derechos. Así como los grandes poseedores improductivos de la tierra tienen sus voceros y se expresan, así también el campesinado tiene el derecho de hacerlo".

Agrega el mandatario que "el camino propuesto por el Gobierno es pacífico, pero debe respetarse. Hemos propuesto comprar a precio comercial la mitad de las grandes haciendas y aumentar la productividad de la ganadería. La respuesta no debe ser la burla y el engaño. Es el camino viable. El llamado a mantener a Colombia en la brutalidad feudal ya no sirve ni a quienes la impulsan ni al país. El Estado no se prestará al genocidio".

Además: Naturgas propone medidas para enfrentar contingencia de gas en la Costa

Al respecto, Lafaurie dijo este miércoles en el medio radial que piensa suspender su participación en los territorios alrededor de dicho acuerdo de tierras: "Mi obligación es con los ganaderos y por eso en los temas de tierra pienso hacer una pausa. Mi pregunta es si lo que se viene es esto no será mejor hacer un alto en el camino, porque no sé si el Gobierno es consciente de la responsabilidad que tiene con el orden público. (...) Tampoco es que no le vayamos a vender la tierra al Gobierno, estoy yendo a poner la cara en el territorio, pero me preocupa si mañana terminan generándose hechos que se salgan de control y no quiero participar en eso".

Y puntualizó en la entrevista que seguirá en el proceso de paz con el ELN: "El Gobierno lo que tiene es que gobernar, el cese al fuego con el ELN se justifica para que no haya hostilidades y los acuerdos aprobados en Caracas van enfocados a eso, y mi pregunta es si esa es la filosofía del Gobierno espero que este tema no la vaya afectar. No quiero que Fedegán participe en nada que eventualmente pueda generar confrontación en los territorios. Ya mi junta directiva está informada, actúo en un entorno corporativo. La ANT hoy tiene más de un millón y medio de hectáreas comprometidas y el problema no es de tierras ni de plata sino de ejecución, mi recomendación al Gobierno es que hagamos lo posible, el problema es cómo la compras y como llevo vías, bienes públicos y asistencia técnica".

Le interesa: Las reacciones que produjo el regaño del presidente del Congreso a Petro

Las respuestas del dirigente gremial van en concordancia con la comunicación emitida previamente para los afiliados a Fedegán y que motivó la explicación que pidió el presidente Petro.

En dicha comunicación elaborada por Lafaurie se lee: "Este borrador de decreto que ayer publica el Gobierno para observaciones es de suma gravedad. Primero nos sorprende con el borrador de decreto en el que se reglamenta la extinción de dominio a través de un proceso administrativo (denuncié el hecho a través de dos artículos consecutivos y diferentes declaraciones a los medios) y ahora nos sorprende con un llamado a organizar y movilizar a los campesinos. En vez de fomentar un desarrollo rural fraterno, que es lo que hemos querido, van a las movilizaciones para buscar choques innecesarios".

Añade el gremio que con ello "van a repetir lo que sucedió con ANUC de los años 60 y 70. De muy ingrata recordación, en especial los 'alambreros'. Nada positivo dejó para el desarrollo rural ni para el campo. Debemos estar prevenidos y no olvidar que las brigadas solidarias ganaderas deben ser el apoyo cuando eventualmente se pueda dar cualquier amenaza a la propiedad privada".

Y concluye la federación que "el 'acuerdo agrario' fue el resultado de la convocatoria que hice de las brigadas solidarias ganaderas para apoyar a quien le invadieran las fincas. Se paró cuando vieron la manifestación en Plato, Magdalena. Más de 400 toyotas. Nadie se deja quitar la tierra. Les dio miedo y optaron por el Acuerdo. Mucho mejor. Solo fortaleciendo las agremiaciones ganaderas locales podemos enfrentar los retos que vienen. Dios no quiera que esto termine en una confrontación de baja intensidad".

Lea también: Tendero asesinado en La Luz habría recibido amenazas por alias Bartolo