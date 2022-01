Esto es lo que debe saber sobre la flurona, la infección de covid y gripa

R.

No es algo matemático que dos virus sumen clínicamente. Puede que sea puntualmente más grave, pero no necesariamente; de hecho, la mujer en Israel prácticamente no tenía síntomas.

La sintomatología de una infección mixta varía, dependiendo de la carga viral con que uno se infecte de cada uno de los virus y también de la edad, del estado inmunológico, de otras patologías que se sufran...

También pude influir si ya hemos pasado o no previamente la infección por coronavirus, si estamos vacunados contra uno o los dos virus. Puntualmente pueden ocurrir casos más graves, pero hay mucha casuística en torno a las infecciones.