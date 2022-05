Fiscalía abre indagación a registrador Alexánder Vega

Entre tanto, este miércoles en el Tribunal Superior de Cundinamarca cursa una acción popular contra Vega en la que serán escuchados varios testigos de los partidos políticos.

El pasado martes la procuradora Margarita Cabello aseguró que no se cambiarán las fechas de las elecciones presidenciales en el país:

"Las fechas de las elecciones en Colombia las fija la Constitución y la ley, por lo tanto no son susceptibles de cambio. Ese tema no está y no estará en discusión. La Organización Electoral y demás entidades tienen que prepararse para afrontar todas las eventualidades y realizar las elecciones en las fechas previstas".

Esto luego de que el senador Rodrigo Lara, del liberalismo socialdemócrata, planteara en la misma red: "Hay rumores en el Congreso de que el Gobierno estaría ambientando una suspensión del registrador como pretexto para nombrar un registrador ad hoc y así aplazar la fecha de las elecciones. Me resisto a creer que el Gobierno se pudiera atrever a tanto.

Hay que tener en cuenta la posibilidad de ataques cibernéticos en las elecciones del 29. Una posible estrategia consiste en sabotear la transmisión de datos y alegar el fracaso de la escrutinio de ese día. Otro argumento perfecto para solicitar un aplazamiento de los comicios".