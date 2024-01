“Criminales se vuelven más importantes en la paz total, mientras más matan”

R.

El Gobierno nacional no ha salido de Bogotá. Es como si estuviéramos en la época de Miguel Antonio Caro, quien no dejaba la capital porque el resto era tierra caliente. Es una visión centralista, en la que se cita a los mandatarios territoriales a Bogotá para darles directrices. Se le olvidó al Ejecutivo que este es un país regional y descentralizado. No hay una visión clara de lo que significa la gerencia pública, cuando para retirar una alcantarilla de una calle en Barranquilla se tienen que buscar cinco o seis permisos en Bogotá. Está faltando que los funcionarios del Gobierno entiendan, concreten y resuelvan. El país no requiere más discursos. No es en Bogotá tratando de descalificar al fiscal, porque se sienten dueños de la palabra seguridad o justicia, como solucionarán los problemas.