“Mancuso no quedaría libre si regresa a Colombia”: fiscal Barbosa

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre designar a Salvatore Mancuso como gestor de paz ha traído reacciones de varias partes. Víctimas, políticos, ex comisionados de paz, entre otros se han pronunciado. El último en hacerlo fue el fiscal general Francisco Barbosa, quien aseguró que el ex jefe paramilitar no necesariamente quedaría libre en caso de que regresara a Colombia.