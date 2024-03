Fiscal (e) Mancera se reunió con presidente Petro y hablaron de paz total

"No se habló sobre los presuntos nexos del narcotráfico con la Fiscalía y el CTI. El tema de la reunión fue totalmente sobre paz total y sobre aquellos a quienes les es otorgado por la presidencia algún estatus político. Por eso, finalmente, no me puedo referir a ese tema porque tiene que ver con la articulación de la Policía Judicial, la Policía Nacional y los fiscales. Así que ese tema no se tocó", sentenció.

Cabe destacar que el presidente Petro ha acusado, en repetidas ocasiones, a la fiscal encargada por presuntamente encubrir operaciones de narcotráfico desde el organismo judicial.

Asimismo, la togada recalcó que aunque la Fiscalía tiene independencia del Estado, es necesario que exista una articulación "en el plano de lograr armonizar todas las decisiones que tengan que ver con temas de la presidencia".