Petro desconoce el derecho: Barbosa sobre caso de hija del Presidente

Cabe recordar que el jefe de Estado cuestionó el “silencio” de la Fiscalía General de la Nación al considerar que son “hechos repetitivos” y “eso es un delito, y si es un delito, la competencia la tiene el Fiscal”.

"Yo lamento profundamente los insultos y todas las críticas que se haga contra la familia del presidente, pero no tengo jurisdicción en la Florida. Vuelvo y lo repito: es desconocimiento del derecho por parte del presidente Petro, que es economista y no ha hecho ningún esfuerzo por entender la constitución política, la ley colombiana. A esta altura no me puedo sentar con él y explicarle cuáles son las competencias.