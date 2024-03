El silenciado drama de los finqueros por la extorsión

Debido a la problemática en mención, varios han empresario liquidar sus negocios en zonas de alto riesgo y otros han accedido a pagar las vacunas; sin embargo, el temor es cada día mayor.

“Las autoridades prestan toda la atención, ellos obviamente se escuchan con la denuncia, hagamos esto, hagamos lo otro, pero uno siente que no tienen las herramientas o la fuerza necesaria para poder ayudar. Y estos son grupos armados que ya sabemos que tienen un armamento importante, o sea, eso no es para mandar tres patrullas de motos de policía y ya, esto es un tema ya con armamento mayor. Entonces si bien es cierto que ellos prestan a tratar de ayudar, pero uno siente que de ahí para adelante no es mucho tampoco lo que pueden hacer”, señaló un palmicultor.

Por su parte, la Corporación de Derechos Humanos, Jesús María Valle, ha insistido desde hace un par de meses sobre la avanzada que ha realizado el Clan del Golfo desde el nordeste antiqueño hasta el sur de Bolívar.

“Hacemos responsable al Gobierno Nacional, la Oficina del Alto Comisionado de Paz y a las Fuerzas Militares por sus acciones u omisiones que han facilitado la avanzada paramilitar en la región y exigimos garantías para la vida y la permanencia en el territorio”, aseguraron en su cuenta de X.