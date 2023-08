Condenan a Fiscalía y entidades de Bogotá por feminicidio de Rosa Elvira Cely

En su querella la familia de Cely dice que estas entidades no hicieron lo que debían para evitar el asesinato cometido por Javier Velasco.

Fallaron, detalla la información, por no haber capturado a Velasco a pesar de que tenía una orden de arresto; por no haber procesado a tiempo otras denuncias en su contra, y por no haberla atendido adecuadamente después de la agresión.