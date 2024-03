‘Fico’ Gutiérrez denuncia 501 irregularidades en alcaldía de Daniel Quintero

“En este momento hay una demanda del contratista contra el Distrito, pretendiendo el pago de $35.000 millones. A raíz de esto tenemos, entonces, dos problemas sin solucionar: 1) La chatarra sigue invadiendo los patios y 2) Estamos demandados por $35.000 millones. ¿Quién responde?, ¿a quién beneficiaba vender la chatarra a un precio irrisorio? En este caso, estamos en proceso de constituirnos como víctimas. Y aportamos pruebas a Contraloría, Fiscalía y Personería”, señaló el mandatario de la capital antioqueña.

En respuesta, Daniel Quintero escribió en sus redes que "el alcalde Gutiérrez, que va perdiendo el año, no ha entendido que la seguridad, las basuras y los problemas de la ciudad no se resuelven con shows mediáticos y montajes mal hechos contra la administración anterior, sino trabajando, y trabajando muy duro. Cosa que no ha hecho. A pesar de sus esfuerzos, los del GEA, y el de las mafias corruptas que harán hasta lo imposible para sacarnos del camino, hoy me cerraron otra acusación en la Procuraduría por falta de pruebas".