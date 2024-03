“Petro ha dejado ver su talante de dictador”: Fico Gutiérrez

“En mi Gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la Asamblea debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz”, fue parte de los que dijo Petro, en un encuentro con la Minga indígena en Cali.

La respuesta a este tema por parte de 'Fico' fue dura y contundente. Calificó al presidente de "dictador" y aseguró que quiere llevar a Colombia a una guerra civil.

"El presidente Gustavo Petro ha abierto esta tarde una compuerta peligrosa para la democracia colombiana. Ante lo que él llama “monumento“ que es un símbolo de la destrucción, en la ciudad de Cali, Petro ha amenazado con ir por una asamblea constituyente si el actual Congreso no le aprueba las reformas que destruyen el país. A Petro se le ha caído el remedo de máscara democrática con la que llegó al poder. Ha dejado ver su talante de dictador", menciona el alcalde de la capital antioqueña en su cuenta de X.

Además, Gutiérrez se refiere a la mención que hizo el presidente sobre la 'Primera línea', donde aseguró que su Gobierno viene de ese acto se rebeldía y que se siente orgulloso de eso.

"Se ha proclamado defensor de una organización que como “la primera línea” tiene judicializados y condenados a varios de sus líderes por delitos muy graves. Petro quiere llevar a Colombia a una guerra civil", expresó.