Fedegán denuncia secuestro de ganadera en Casanare

Paola Arteaga, hija del ganadero Dumar Arteaga, fue secuestrada en la tarde de este martes en la vereda El Cedral, en Hato Corozal, en el departamento del Casanare.

José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán, aseguró que seis hombres armados se la llevaron en su camioneta ayer sobre las 6:00 de la tarde.

"Desde la Federación Colombiana de Ganaderos pedimos que se le respete la vida y que vuelva a la libertad. Es madre en un niño de 6 años. También alertamos a todas las autoridades para que lo más pronto posible den con su paradero", denunció el líder gremial.

La Defensoría del Pueblo informó la semana pasada que al menos 79 personas fueron secuestradas en Colombia entre enero y septiembre de este año, al tiempo que alertó sobre el aumento de ese delito especialmente en Arauca, con 55 casos.



El Gobierno y el ELN comenzaron en noviembre del año pasado un diálogo de paz y el 3 de agosto último iniciaron un cese el fuego de 180 días, pero el éxito del proceso está en tela de juicio por la negativa de esa guerrilla a dejar de secuestrar, como le reclaman el Gobierno y la sociedad.



Esa controversia creció luego de que el ELN admitiera el pasado 3 de noviembre que su Frente de Guerra Norte fue el que secuestró, el 28 de octubre en la localidad de Barrancas, en el departamento de La Guajira, al padre del futbolista Luis Díaz, a quien liberó 12 días después.



A propósito de los secuestros, el jefe del ELN, alias "Antonio García", insistió este lunes en que esa guerrilla no dejará de secuestrar, porque son un grupo armado "pobre" y necesitan fuentes de financiación.



"Todas las estructuras del ELN tienen la orientación de realizar operaciones militares para conseguir finanzas, pues no nos financiamos con el narcotráfico, somos una organización pobre como la mayoría de los colombianos y no nos avergüenza", indicó el jefe guerrillero.