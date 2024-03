Faltan 4 entidades territoriales certificadas por iniciar operación del PAE

Resaltó que 93 de las 97 ETC (gobernaciones y alcaldías) iniciaron la operación del Programa de Alimentación Escolar. No obstante, tras casi dos meses de haber iniciado calendario estudiantil, aún hay 4 ETC que no reportan inicio de la operación del PAE, pero han informado a la Unidad que ya se adelantan los respectivos procesos de contratación para brindar la atención a los estudiantes beneficiarios del programa, que suman cerca de 278.000 alumnos.

Entre las que aún no inician el PAE están Girardot, la cual adelantó proceso de licitación pública, sin embargo, fue declarado desierto el 1 de marzo. En Sincelejo el proceso fue adjudicado y está en trámite para firma de contrato con lo cual se proyecta su inicio el 15 de marzo. En Córdoba también se adjudicó el proceso de licitación púbica y se encuentra en perfeccionamiento del contrato. Éste proyecta iniciar la semana del 18 al 22 de marzo; y en Popayán, el contrato está en perfeccionamiento y también se espera iniciar el próximo 18 de marzo.

Hay que agregar que de las 93 ETC que reportaron inicio de la operación se identifica atención parcial en 3 de éstas (Sucre, Antioquia y Guainía).

