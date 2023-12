Falleció Hernán Martínez Torres, ex ministro de Minas y Energía

El exfuncionario, oriundo de Cartagena, asumió el cargo de la cartera de Minas y Energía en 2006, durante la administración de Álvaro Uribe.

A través de su cuenta de ‘X’, Uribe lamentó la muerte de Martínez Torres y envió mensajes de apoyo a la familia.

“Me entristece profundamente el fallecimiento de nuestro ex Ministro Hernán Martínez. Realizador, de inteligencia rápida. Amigo en todas las horas. Compañero de nuestra lucha doctrinaria. Quedo sin un gran interlocutor. Solidaridad María Consuelo, hijos (as), familia querida”, dijo el exfuncionario.

