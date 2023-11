No hubo conciliación entre el exviceministro Díaz y la primera dama

El abogado de la primera dama también señaló que Díaz replicó información que no podía respaldar, ya que no era testigo directo de los hechos y simplemente reprodujo lo que “supuestamente” escuchó de terceros. Esta conciliación extrajudicial tenía como objetivo determinar si se trataba de un ilícito penal o civil, y al no haberse llegado a un acuerdo, la vía de una posible demanda se mantiene en consideración.

Además, la Fiscalía General de la Nación se involucró en el caso después de la entrevista de Ricardo Díaz, abriendo una investigación para corroborar la información divulgada y determinar si se configuraron delitos y quiénes podrían ser sus autores y partícipes. La Fiscalía llamó al general Díaz a declarar, pero los detalles de esta investigación se mantienen en reserva debido a su naturaleza.