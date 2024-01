Utilizar la imagen de mi esposa es una amenaza directa: Duque a Gustavo Petro

“Nunca he emitido algún pronunciamiento personal en contra de familiares de Gustavo Petro. Siempre he rechazado la bajeza, la cobardía y la mezquindad de quienes hacen política con odio. (...) Utilizar la imagen de mi esposa en una cuenta de redes sociales por parte de la cabeza del Gobierno, es una amenaza directa que evidencia la vileza de quien quiere montar un régimen de represión”, sentenció inicialmente el ex jefe de Estado.

En su defensa, Duque destacó que la figura de embajadora en Misión Especial para atender invitaciones internacionales de las Primeras Damas ha sido empleada conforme a la ley en diversos gobiernos. Acto seguido, manifestó su disposición para participar en el debate democrático de ideas y reiteró su rechazo al proceder de Gustavo Petro.

“Agredir a familiares y exponer su imagen, es propio de la peor ralea”, precisó finalmente el exmandatario.