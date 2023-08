“El camino es la revisión, no la renegociación”: expertos sobre TLC

Finalmente, el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, también habló al respecto y catalogó esta nueva iniciativa del ‘Gobierno del Cambio’ como “otro distractor”.

“Otro distractor. Para bailar un tango se necesitan dos. Los EE.UU no van a renegociar el TLC para afectar las condiciones de acceso a Colombia de su maíz”, señaló.

Adicionalmente, el exfuncionario aseguró que en ninguna parte del acuerdo se plantea que el país no pueda cultivar el cereal en cuestión. “El TLC no prohibe la siembra o expansión de ese cultivo en Colombia. No mas carreta” puntualizó.