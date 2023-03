Excontralor David Turbay pide que le resuelvan su situación jurídica

Y concluyó: "Lo que he tenido es una ilusión de justicia y eso es lo que me ha motivado por instalar una accion de tutela, porque me la rechazan porque lleva 20 años", y añadió: "Estoy esperando que estos organismos terminen de pronunciarse para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en procura de una acción protectora".

Finalmente, lo que espera, explicó, es que "haya un acto de contricción y un propósito de enmienda: no hay una sola prueba que diga que David Turbay tenga que ver con los Rodríguez, ellos declararon que no me conocen".

Turbay fue concejal de El Carmen de Bolívar, Diputado de Bolívar, representante a la Cámara, representante del presidente de la República ante la Comisión de Derechos Humanos de la Costa Atlántica, gobernador de Bolívar, senador, y embajador de Colombia ante la ONU, en Egipto y Jordania.