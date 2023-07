Excomisionados de paz hablan sobre nombramiento de Mancuso como gestor de paz

Tras este anuncio no se hicieron esperar las reacciones, entre ellos, las de varios excomisionados de paz, quienes expresaron su malestar por la decisión tomada por el Gobierno nacional.

Para el ex comisionado de paz Juan Camilo Restrepo los comisionados de paz históricamente han sido nombrados por su trabajo social, condición totalmente contraria a las acciones de Mancuso en el país.

“Los gestores de paz históricamente se han nombrado en procesos a personas que tienen un trabajo social y un trabajo de la Paz, no una persona como a Mancuso con setentas o millares de delitos encima y con un prontuario agobiador. Me parece que es una medida que no se relaciona con lo que históricamente han sido los gestores de paz. No me parece que tenga la autoridad moral ni ética para prestar ningún apoyo al proceso de paz un delincuente de esta magnitud y de estas proporciones”, dijo Restrepo.