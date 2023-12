¿Quiénes son los nuevos alcaldes de las principales ciudades del país?

El analista político Jorge Iván Cuervo le dijo a EL HERALDO que con la llegada de los nuevos mandatarios “habría que construir tres grupos: me parece que una cosa es la relación con alcaldes y con gobernadores, son cosas diferentes, y dentro de los gobernadores ya vimos que hay como dos grupos: los que el Gobierno considera que son cercanos a él, con los que seguramente tendrá una mejor relación y con los que invitó a la segunda reunión, con los cuales seguramente la relación no va a ser tan fluida. Me parece que ese es un primer escenario. El segundo escenario es el de las alcaldías de las grandes ciudades, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, en fin, y con esas habría que ver, creo que en cada caso, cuál es como la representación política de esa persona. Entonces uno advierte que haya tensión con Medellín, dado que Federico Gutiérrez fue su contendor en la elección presidencial, no creo que por ejemplo con Alex Char y con Eder y con Galán haya situaciones especiales porque ellos, si bien no son cercanos al Gobierno, todo indica que tienen un estilo de trabajo como más práctico, más pragmático, y uno no se imagina a Char, a Galán o a Eder cazando peleas con Petro”.

Dentro de las otras alcaldías, agrega, habría que entrar a ver quiénes son más cercanos al Gobierno. Y quedarían los pequeños departamentos, que dependen mucho de las transferencias nacionales y los pequeños municipios, los de cuarta y quinta categoría, que dependen de las transferencias nacionales, del Sistema General de Participaciones. “A esos les toca tener sí o sí una buena relación con el Gobierno porque dependen mucho para su inversión en lo regional, no es como los más grandes que tienen recursos propios. Barranquilla, por ejemplo, no depende de las transferencias nacionales, sino de su predial y su industria y comercio y sus propios ingresos; entonces, eso les permite a esas ciudades tener un poco más de autonomía, pero habría que ver en algunos casos, como por ejemplo las famosas autopistas del oriente, anunciadas por Federico Gutiérrez, que muchas de esas son financiadas con recursos de la Nación, o acá en Bogotá, por ejemplo el Metro, y habría que mirar cada caso cómo se desarrollaría esa relación”.

Y concluye el catedrático de la Universidad Externado que la tensión política va a estar siempre allí y no hay señales de que Petro quiera cambiar su estilo, digamos confrontacional, porque ese estilo es en el que él se siente cómodo y en el que de alguna manera le da réditos políticos, especialmente con su electorado; sin embargo, “al Gobierno nacional y a los gobiernos regionales también la vía del pragmatismo les tiene que llegar: si a los gobiernos regionales les empieza a ir bien y el Gobierno empieza a decir que es en parte por los acuerdos a los que ha llegado con gobernadores y alcaldes de grandes ciudades, me parece que eso es importante. El otro día leía que los gobiernos territoriales representan el 40 % de todo el gasto estatal en Colombia, y por lo tanto es muy importante porque si se hace bien eso, puede ayudar muchísimo a reactivar la economía desde las regiones, y eso puede implicar crecimiento económico y puede implicar reducción del desempleo: si a los gobiernos regionales les va bien, al Gobierno también le termina yendo bien”.