Este martes se posesionan Bolívar, López y Carrillo

Sus nombres han generado polémica no solo entre los sectores políticos opositores e independientes, sino también entre algunos exaltos funcionarios del Gobierno, como la ex ministra de Agricultura Cecilia López y el ex director de Planeación Jorge Iván González.

González había dicho al respecto la semana pasada: “Es increíble ver cómo pasamos de un consejo de ministros de gobernantes a un gobierno que cada vez es más de activistas y eso es brutal”.

Mientras que López cuestionó: “La vapuleada que este gobierno le ha pegado a la tecnocracia es una vergüenza, pero no solo es la vapuleada a la tecnocracia, sino también a la burocracia. La tecnocracia pone las ideas y la burocracia es la que sabe cómo se implementan las cosas. ¿Qué es lo que está predominando en este momento? El activismo y los contratos. ¿Dónde está el servicio civil?”.