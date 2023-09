“Desarmaron a toda una familia”: esposa de patrullero asesinado en el Meta

“Ustedes no alcanzan a imaginar qué tanto daño le pueden hacer a ellos. No es un cuerpo lo que queda allá botado, es toda una familia la que acaban de desarmar. No le pusieron la bomba a una persona, les pusieron la bomba a cuatro familias”.

Junto a Edisson Velásquez Moreno un sargento también falleció, mientras que el comandante de Distrito y otro patrullero resultaron lesionados.

Por su parte, el gobernador del Meta le atribuyó el ataque a las disidencias de las Farc: “Los mismos bandidos de las disidencias que cometieron este asesinato (y tantos otros), el fin de semana reunieron a la comunidad y les dijeron por cuáles candidatos no podían votar. Ellos son los que matan, secuestran y extorsionan, pero dicen que no se puede votar por quienes hablan de seguridad porque son enemigos de la paz”.