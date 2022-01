Son una imbecilidad, una estupidez los movimientos antivacunas: Duque

“Con todo respeto por todos los que quieren tener esas banderas, pero es una imbecilidad, una estupidez, poner en riesgo a las personas por no vacunarse, cuando es masivo, gratuito, seguro, equitativo, no existe ningún argumento racional para no vacunarse”, sostuvo.

Recordó, además, que muchos ‘influenciadores’ promovieron en el mundo los movimientos antivacunas y fallecieron. “Muchos influenciadores no se vacunaron y murieron o familiares cercanos”, indicó.