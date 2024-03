“La Ungrd es un baúl abierto con monedas de oro, sin seguro ni candado”

R.

Cuando asumo este cargo, asumo también la responsabilidad de no intervenir en política. Y en últimas pues eso es un juicio político, yo por supuesto que defiendo al Gobierno, yo hago parte de un proyecto colectivo y creo en él y por eso asumo esta responsabilidad, pero pues no es mi papel calificar si la decisión del señor Presidente fue o no equivocada.

En lo personal, creo que todo el país ha visto que el señor Olmedo López no fue suficientemente visible, no se articuló con los ministerios, ni con los mismos sectores del proyecto. Seguramente habrá muchas cosas que criticarle al señor Olmedo pero pues creo que deben ser los organismos de control.

Ayer justamente me reuní con el control General de la República para hablar de este tema espero, ojalá me pueda reunir muy pronto con la Procuradora y también con la nueva Fiscal General de la Nación. Serán ellos los que determinen si aquí hubo responsabilidades penales, disciplinarias y por supuesto que son los colombianos, la opinión pública la que tiene que juzgará si hay responsabilidades políticas, que si usted me pregunta, las hay y yo estoy dispuesto a asumirlas.